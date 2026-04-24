Азербайджан и Чехия подписали соглашение о военном сотрудничестве

С участием представителей министерств обороны Азербайджана и Чехии были проведены переговоры о двустороннем военном сотрудничестве, сообщает Минобороны Азербайджана.

Состоявшаяся накануне встреча в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией. Был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, представлены брифинги по различным областям.

По итогам переговоров между сторонами был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.