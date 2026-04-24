«Формула-1» вернулась в Турцию

«Формула-1» подписала 5-летний контракт на проведение Гран-при Турции в Стамбуле.
Автодром «Истанбул-Парк» ранее принимал Гран-при Турции с 2005 по 2011 год, а также вернулся в календарь в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии коронавируса.
Новый контракт рассчитан на 2027-2031-е годы.
В текущем сезоне «Формула-1» столкнулась с отменой Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за геополитической ситуации, что привело к месячной паузе в календаре.
Напомним, Гран-при Азербайджана запланирован на 24-26 сентября.