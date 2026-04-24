Захарова: Москва обеспокоена новой миссией ЕС в Армении

Москва надеется, что власти Армении не позволят новой миссии ЕС в стране вмешиваться в свои внутренние дела. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем на то, что наши армянские союзники и друзья не допустят использования новой, так сказать, миссии для вмешательства в свои внутренние дела и вовлечения Еревана в геополитические игры Запада, подразумевающие разрушение дружественных связей с нашей страной и подключение к антироссийской политике Брюсселя», - сказала она.

Захарова также добавила, что страны ЕС стремятся превратить Армению в свой форпост, но Еревану «не стоит ждать от Брюсселя реальной помощи».

«Все это сильно контрастирует с официальным курсом Еревана не служить разменной монетой в интересах третьих стран», - добавила она.