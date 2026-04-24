ВСУ атаковали Каспийск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками город Каспийск в Республике Дагестан, расположенный примерно в 1500 километрах от российско-украинской границы. Взрыв дрона над городом сняли на видео, которое опубликовали в Telegram.

По информации опубликовавшего видео телеграм-канала, всего уничтожены три беспилотника. Один из них рухнул во дворе многоэтажки.

О предотвращении атаки на Дагестан также сообщил глава региона Сергей Меликов. По его данным, жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте падения обломков работают оперативные службы. Он заверил, что для безопасности граждан и объектов делается все необходимое.

В российских СМИ пишут, что Каспийск атаковали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый».

На фоне инцидента Росавиация ввела ограничения на работу ряда аэропортов в регионе. В частности, отменены или ограничены рейсы во Владикавказе, Грозном, Магасе и Махачкале.