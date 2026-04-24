АФФА приглашает в Барселону на льготных условиях

Цель состоит в том, чтобы способствовать развитию талантов в области спорта и футбола, совершенствованию знаний и навыков в рамках взаимного сотрудничества. Отныне лица в Азербайджане, желающие учиться по программам Института Йохана Кройфа, обратившись в АФФА, смогут участвовать в программах на более доступных и льготных условиях. Эта возможность также открыта для других спортивных федераций.

Данное сотрудничество является частью стратегии АФФА, направленной на расширение международного партнерства в области футбольного образования и развития человеческих ресурсов.

АФФА стала первой спортивной федерацией в стране, установившей сотрудничество с этим институтом, головной офис которого расположен в Барселоне.

Институт Йохана Кройфа - это международное образовательное учреждение, специализирующееся в областях спортивного менеджмента, футбольного бизнеса, маркетинга и лидерства. Работая с 1999 года, институт в настоящее время предлагает более 90 программ и имеет обширную глобальную сеть с более чем 11 тысяч выпускников.

За дополнительной информацией стоит обратиться по адресу [email protected]