Сколько судов американцы развернули у Ормуза?

На утро 24 апреля 34 судна, находившихся в акватории Ормузского залива, выполнили условия введенной Соединенными Штатами блокады и приняли решение изменить курс на обратный. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США по распоряжению президента и госсекретаря приступило к обеспечению блокады всех коммерческих судов, следующих в Иран и из Ирана, включая движение через иранские порты.
Параллельно в поддержку Минюста США американские вооруженные силы начали проведение морских операций по перехвату судов, связанных с санкционным и «теневым флотом» в различных регионах мира.
По словам Кейна, эти действия стартовали 8 апреля.