Сколько судов американцы развернули у Ормуза?

На утро 24 апреля 34 судна, находившихся в акватории Ормузского залива, выполнили условия введенной Соединенными Штатами блокады и приняли решение изменить курс на обратный. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США по распоряжению президента и госсекретаря приступило к обеспечению блокады всех коммерческих судов, следующих в Иран и из Ирана, включая движение через иранские порты.

Параллельно в поддержку Минюста США американские вооруженные силы начали проведение морских операций по перехвату судов, связанных с санкционным и «теневым флотом» в различных регионах мира.

По словам Кейна, эти действия стартовали 8 апреля.