Зеленский об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией по формуле «193 на 193». Об этом он написал в соцсети Х.
По его словам, среди освобожденных 193 украинских военнослужащих - представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной транспортной службы.
Зеленский отметил, что среди возвращенных есть раненые, а также военнослужащие, против которых в России были возбуждены уголовные дела.
Президент подчеркнул важность продолжения обменов пленными и поблагодарил всех, кто участвует в этом процессе, включая украинских военных и международных партнеров.
«Мы помним каждого и продолжаем ежедневно работать над тем, чтобы вернуть наших людей домой из российского плена», - заявил он.
Напомним, перед этим обмен пленными состоялся 11 апреля, накануне Пасхи, который стал 72-м по счету. Тогда домой было возвращено 175 военнослужащих и 7 гражданских украинцев.
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193.
В Министерстве обороны РФ сообщают, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны.
В ведомстве также сообщили, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали США и ОАЭ.