После побед над «Карабахом» Вальдаса Дамбраускаса пригласили в посольство

Главный тренер футбольного клуба «Сабах» Вальдас Дамбраускас и его супруга Ингрида побывали на приеме у посла Литвы в Азербайджане Кестутиса Вашкелявичюса.

«Это яркий пример достижений Литвы в международном спорте и напоминание о том, как спорт объединяет наши страны и наши народы», - заявил посол.

Напомним, на днях «Сабах» дважды подряд обыграл «Карабах». Бакинская команда вышла в финал Кубка Азербайджана, а также под руководством Дамбраускаса впервые в своей истории практически гарантировала себе титул чемпиона Азербайджана.