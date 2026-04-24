Иран игнорирует блокаду США

Снимки спутника Sentinel-1 Европейского союза, сделанные в понедельник, показывают один очень крупный нефтяной танкер, способный перевозить около 2 млн баррелей нефти, пришвартованный к причалу на острове Харк. На более раннем снимке, сделанном в субботу, у Харка не было видно пришвартованных судов, сообщает Bloomberg.

Действия США, вероятно, в конечном счете вынудят Иран сократить добычу, если танкеры не смогут проходить дальше. Этот шаг «ограничит объемы механически, а не только финансово, оставив гораздо меньше пространства для обходной торговли и со временем вынудив Иран сокращать добычу», написали аналитики JPMorgan Chase & Co.

Однако этот процесс не будет быстрым. У Ирана есть доступные хранилища на 90 млн баррелей, и он сможет поддерживать добычу на нынешнем уровне — около 3,5 млн баррелей в сутки — еще примерно два месяца, даже если американская блокада успешно остановит экспорт страны, говорится в записке FGE NexantECA.