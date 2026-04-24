Снова об отставке главного переговорщика Ирана

Глава иранской переговорной группы с США Мохаммад-Багер Галибаф подал в отставку «на фоне внутренних разногласий». Об этом сообщает Iran International.

По информации издания, Галибаф «получил выговор» за попытку включить ядерный вопрос в переговоры с Вашингтоном и якобы был вынужден подать в отставку.

Издание утверждает, что его место может занять Саид Джалили, секретарь Высшего совета национальной безопасности, заменивший на этом посту погибшего в результате атаки США и Израиля Али Лариджани, радикальный консерватор и сторонник жесткой линии в отношениях с Западом. Кроме того, министр иностранных дел Аббас Аракчи также стремится «взять на себя ведение переговоров».

Напомним, накануне сайт 12-го израильского телеканала утверждал, что Мохаммад-Багер Галибаф вышел из переговорной группы после вмешательства Корпуса стражей исламской революции.