Из российской базы — тренировочный центр

Власти Сирии планируют изменить статус российской авиабазы Хмеймим, превратив ее в тренировочный и гуманитарный пункт. Объект перейдет под совместное управление Дамаска и Москвы и потеряет военное назначение, сообщил источник «Коммерсанта» в сирийском руководстве.

При этом, по утверждению ливанских СМИ, сирийская сторона хотела бы привлечь российских инструкторов для подготовки своих военных, которые в основном используют технику советского и российского производства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключал, что российские базы в Сирии — Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе — могут быть перепрофилированы в гуманитарные хабы. По мнению экспертов, их военное значение уже существенно снизилось: системы вооружений выведены, корабли в Тартусе почти не используются из-за угроз безопасности и запрета Турции на проход военных судов через черноморские проливы.