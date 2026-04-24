По 193 военных: Россия и Украина обменялись пленными

В Россию вернулись 193 военнослужащих, столько же военных переданы Украине. Посредниками в обмене выступили США и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен состоялся и 193 военнослужащих ВСУ возвращаются из плена. Это военные ВСУ, Национальной гвардии и полиции, пограничники, а также служащие Государственной специальной службы транспорта. «Среди них есть те, в отношении кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые», — добавил Зеленский.

Предыдущий раунд обмена военнопленными прошел 11 апреля. Тогда накануне православной Пасхи (отмечалась 12 апреля) стороны передали друг другу по 175 военнослужащих и семь гражданских. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.