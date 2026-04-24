Готовятся уничтожить главу КСИР
Лед тронулся: команда Трампа летит на переговоры с Ираном

обновлено 20:12
20:12 2053

Президент США Дональд Трамп направляет своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в ближайшие выходные. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

Отмечается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в переговорах, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, которого в Белом доме считают главой иранской делегации и «визави» Вэнса, также не присоединится к переговорам, сообщили чиновники. При этом вице-президент будет находиться в режиме ожидания, чтобы вылететь в Исламабад в случае прогресса на переговорах, а члены его штаба будут присутствовать в Пакистане.

CNN отмечает, что Кушнер и Уиткофф в течение нескольких месяцев работали с иранскими официальными лицами над потенциальным соглашением о ядерных материалах Тегерана.

Ранее издание Iran International сообщало, что глава иранской переговорной группы с США Мохаммад-Багер Галибаф подал в отставку «на фоне внутренних разногласий». По информации издания, Галибаф «получил выговор» за попытку включить ядерный вопрос в переговоры с Вашингтоном и якобы был вынужден подать в отставку.

* * * 18:37

Представители Ирана в пятницу могут провести переговоры с пакистанскими коллегами, однако США во встрече принимать участие не будут, сообщает CNN со ссылкой на американский источник.

По данным CNN, в Исламабаде рассчитывают, что встреча в пятницу приведет ко второму раунду переговоров США и Ирана.

Ранее пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники передавал, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, как ожидается, прибудет в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США.

Позднее IRNA сообщило, что Аракчи в пятницу отправится в поездку, в ходе которой посетит Пакистан, Оман и Россию.

Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что встречи Аракчи в Исламабаде будут сосредоточены исключительно на двусторонних контактах. Иранский МИД подтвердил, что Аракчи проведет в Исламабаде встречи с пакистанскими официальными лицами. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Ирана, в ходе визита запланированы консультации, посвященные двусторонним отношениям и актуальным региональным и международным вопросам.

