Лед тронулся: команда Трампа летит на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп направляет своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в ближайшие выходные. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

Отмечается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в переговорах, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, которого в Белом доме считают главой иранской делегации и «визави» Вэнса, также не присоединится к переговорам, сообщили чиновники. При этом вице-президент будет находиться в режиме ожидания, чтобы вылететь в Исламабад в случае прогресса на переговорах, а члены его штаба будут присутствовать в Пакистане.

CNN отмечает, что Кушнер и Уиткофф в течение нескольких месяцев работали с иранскими официальными лицами над потенциальным соглашением о ядерных материалах Тегерана.

Ранее издание Iran International сообщало, что глава иранской переговорной группы с США Мохаммад-Багер Галибаф подал в отставку «на фоне внутренних разногласий». По информации издания, Галибаф «получил выговор» за попытку включить ядерный вопрос в переговоры с Вашингтоном и якобы был вынужден подать в отставку.