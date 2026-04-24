Сабина Алиева принимает граждан

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева 23–24 апреля провела в Баку очередной прием граждан.

Согласно сообщению Аппарата омбудсмена, прием граждан проходил в индивидуальном порядке: «Для оперативного решения некоторых вопросов необходимые меры были приняты непосредственно на месте. Другие вопросы, требующие дополнительного изучения, будут находиться на контроле, для их решения согласно требованиям действующего законодательства будут направлены обращения в соответствующие государственные органы. В ходе приема гражданам были предоставлены юридические консультации».

Кроме того, до сведения граждан было доведено, что для более эффективного и оперативного рассмотрения обращений в Аппарате омбудсмена круглосуточно функционирует Call-центр «916», также обращения принимаются по электронной почте, обычной почтой, факсом и через социальные сети.