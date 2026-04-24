Готовятся уничтожить главу КСИР
Реакция Лондона: Не подлежит обсуждению с США

18:57 1120

Правительство Великобритании не намерено каким-либо образом обсуждать с США статус Фолклендских (Мальвинских) островов, заявил журналистам представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

«Мы не можем быть еще более ясными в том, что касается британской позиции по Фолклендам. Это давняя и неизменная позиция. Суверенитет принадлежит Соединенному Королевству, а самоопределение имеет первостепенное значение», - сказал представитель канцелярии, слова которого приводит Sky News.

Чиновник отказался отвечать на вопрос, готова ли Великобритания защитить Фолклендские острова. «Это не та ситуация, в которой мы находимся. Это гипотетический (вопрос)», — сказал представитель британского премьера.

Ранее Reuters сообщало, что в Пентагоне обсуждают варианты наказания союзников по НАТО за их неготовность помогать США в войне против Ирана. Одной из опций якобы был назван пересмотр позиции Вашингтона по Фолклендским островам.

Фолклендские (Мальвинские) острова расположены в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы эта территория осталась во владении королевства.

Пути Евросоюза и Трампа разошлись?
Пути Евросоюза и Трампа разошлись?
20:02 475
Сабина Алиева принимает граждан
Сабина Алиева принимает граждан фото
18:50 785
Снова об отставке главного переговорщика Ирана
Снова об отставке главного переговорщика Ирана
18:14 2229
ВСУ атаковали Каспийск
ВСУ атаковали Каспийск ФОТО; ВИДЕО
17:01 3174
Атакуют Кувейт
Атакуют Кувейт
16:22 3582
Иран категоричен: На уступки не пойдем
Иран категоричен: На уступки не пойдем обновлено 19:14
19:14 8559
В Турции арестован мэр от партии Эрдогана
В Турции арестован мэр от партии Эрдогана
15:33 2820
Зеленский снова в Саудовской Аравии
Зеленский снова в Саудовской Аравии ВИДЕО
15:32 2138
Повсюду КСИР и «Басидж», но у людей нет денег…
Повсюду КСИР и «Басидж», но у людей нет денег…
13:50 3865
Поймали кровавого палача Юсефа
Поймали кровавого палача Юсефа видео
14:41 4317
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
Иранский генерал похвастался: Никто не может меня найти
14:24 3282

