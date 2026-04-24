Реакция Лондона: Не подлежит обсуждению с США

«Мы не можем быть еще более ясными в том, что касается британской позиции по Фолклендам. Это давняя и неизменная позиция. Суверенитет принадлежит Соединенному Королевству, а самоопределение имеет первостепенное значение», - сказал представитель канцелярии, слова которого приводит Sky News.

Чиновник отказался отвечать на вопрос, готова ли Великобритания защитить Фолклендские острова. «Это не та ситуация, в которой мы находимся. Это гипотетический (вопрос)», — сказал представитель британского премьера.

Ранее Reuters сообщало, что в Пентагоне обсуждают варианты наказания союзников по НАТО за их неготовность помогать США в войне против Ирана. Одной из опций якобы был назван пересмотр позиции Вашингтона по Фолклендским островам.

Фолклендские (Мальвинские) острова расположены в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы эта территория осталась во владении королевства.