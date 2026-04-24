Замминистра Гасанлы встретился с учителями и родителями в Шемахе

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы 24 апреля посетил Шемахинский район.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, сначала Гасан Гасанлы вместе с главой Исполнительной власти Шемахинского района Таиром Мамедовым посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Затем состоялись встречи с группой родителей и учителей. На встрече обсуждались результаты, достигнутые учащимися, вопросы укрепления сотрудничества между семьей и школой. Замминистра отметил, что повышение успеваемости учащихся является первоочередной задачей и что достигнутые результаты свидетельствуют о совместной ответственности школы, учителя и семьи.
Родители подчеркнули важность укрепления сотрудничества между школой, учеником и семьей, повышения мотивации учащихся и поощрения тех, кто показывает успешные результаты. Также была подчеркнута прямая связь между повышением качества дошкольного образования, особенно детского сада и начальной школы, и будущими результатами.
На встрече, в которой приняли участие педагоги, показавшие высокие результаты на экзаменах по приему учителей на работу и сертификации, обсуждались вопросы профессионального развития педагогов, повышения качества преподавания, критерии оценки, применение инновационных подходов в учебном процессе и будущие цели. Одновременно было отмечено положительное влияние применения модели полной занятости и процесса сертификации на качество преподавания. Гасан Гасанлы отметил, что работники сферы образования своим поведением являются образцом для подражания для учащихся, подчеркнув, что это играет важную роль в воспитании детей.
На встречах также были выдвинуты предложения по увеличению числа STEAM-центров в регионах и развитию профессиональных навыков учителей, работающих в инклюзивных классах.