Замминистра Гасанлы встретился с учителями и родителями в Шемахе

Согласно сообщению пресс-службы министерства, сначала Гасан Гасанлы вместе с главой Исполнительной власти Шемахинского района Таиром Мамедовым посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Затем состоялись встречи с группой родителей и учителей. На встрече обсуждались результаты, достигнутые учащимися, вопросы укрепления сотрудничества между семьей и школой. Замминистра отметил, что повышение успеваемости учащихся является первоочередной задачей и что достигнутые результаты свидетельствуют о совместной ответственности школы, учителя и семьи.

Родители подчеркнули важность укрепления сотрудничества между школой, учеником и семьей, повышения мотивации учащихся и поощрения тех, кто показывает успешные результаты. Также была подчеркнута прямая связь между повышением качества дошкольного образования, особенно детского сада и начальной школы, и будущими результатами.