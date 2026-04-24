Потерянные 25 миллиардов: Евросоюз подсчитал свои убытки

Из-за военной операции США и Израиля против Ирана и последовавшего роста цен на энергоресурсы Евросоюз потерял 25 млрд евро. Об этом на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС на Кипре заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«За 54 дня с начала конфликта наш счет за закупленные углеводороды вырос на 25 млрд евро, причем мы не закупили ни на одну молекулу больше, - отметила фон дер Ляйен. - Поэтому мы должны ускорить внедрение альтернативных источников энергии».

Глава Еврокомиссии добавила, что использование стратегических энергозапасов странами должно быть очень ограниченным, особенно авиационного топлива. ЕС также должен ускорить внедрение альтернативных источников энергии.