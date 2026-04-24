«Отличный разговор» Нетаньяху с Трампом

Израиль в отношении Ирана «действует в полном сотрудничестве» с президентом США, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«В отношении Ирана у меня состоялся отличный разговор с Трампом. Он оказывает очень сильное давление на Иран как в экономическом, так и военном отношении. Мы действуем в полном сотрудничестве», - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения к нации.

Премьер-министр указал также, что в Ливане «мы начали процесс достижения исторического мира между Израилем и Ливаном, и ясно, что «Хезболла» пытается это сорвать. Мы сохраняем полную свободу действий против любой угрозы, включая возникающие угрозы. Мы нанесли удар вчера и нанесли удар сегодня. Мы полны решимости восстановить безопасность жителей севера».