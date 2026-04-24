Пути Евросоюза и Трампа разошлись?

Евросоюз может «потерпеть крах», если будет полностью следовать курсу действующей администрации США во главе с Дональдом Трампом, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта лидерам стран сообщества. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кошта предостерег от передачи Трампу ответственности за принятие ключевых решений. Как сообщили источники, знакомые с ходом встречи лидеров ЕС на Кипре 23 апреля, Кошта сказал собравшимся, что они не могут не признать: интересы США больше не совпадают с интересами Евросоюза.

В качестве примеров случаев, когда позиция Вашингтона расходилась с мнением ЕС, глава Евросовета привел операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, их совместную войну с Израилем против Ирана и личное мнение Трампа насчет Украины, уточнили источники. ЕС необходимо организоваться и разработать автономный подход к защите своих интересов, привели собеседники Bloomberg слова Кошты.