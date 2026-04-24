Уничтожили стартовую площадку российского «Союза»

На космодроме Куру во французской Гвиане в рамках работ по демонтажу взорвали стартовую площадку, которая раньше использовалась для запуска российских «Союзов». Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Закрытый космос».

«Союзы» запускались с космодрома Куру с 2011 года, всего было осуществлено 27 пусков. Российские ракеты выводили на орбиту европейские и американские спутники. Пуски прекратились после вторжения войск РФ в Украину. После этого площадка для запуска «Союзов» была законсервирована.

Территория, использовавшаяся для запусков «Союзов», будет передана французской частной компании MaiaSpace. Она рассчитывает запустить свою первую ракету в 2027 году.

Взорванную стартовую площадку стали строить в 2007 году. Она стала одним из наиболее успешных и крупных проектов сотрудничества Роскосмоса и Европейского космического агентства.