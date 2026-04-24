Глава «Азеришыг» отправился в Шушу выслушать граждан

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, прием граждан был проведен в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

В соответствии с указанием президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 24 апреля провел прием граждан в Шуше.

Во время приема, состоявшегося в Центре цифрового управления ОАО «Азеришыг», были рассмотрены и даны ответы на обращения, соответствующие направлениям деятельности ОАО. По ряду вопросов приняты меры для их оперативного решения. Заявления, требующие дополнительного изучения, оформлены письменно и направлены в соответствующие структуры для рассмотрения.

Граждане, принявшие участие в приеме, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, а также за проводимую работу по модернизации электросетей в регионах.

«ОАО «Азеришыг» организует встречи с гражданами, а также с предпринимателями и фермерами во всех регионах Азербайджана, выслушивает их предложения и рекомендации. Целью таких встреч является не только проведение разъяснительной работы, но и обеспечение абонентов бесперебойным электроснабжением, решение существующих проблем и минимизация потерь электроэнергии», - заявили в пресс-службе ОАО.