«Пять ‌дней боролись с огнем»: пожар на морском терминале в Туапсе потушили

Пожар на морском терминале в Туапсе, возникший после ‌атаки дронов 20 апреля, полностью потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«В Туапсе на территории ⁠морского терминала ‌полностью потушили пожар... Пять ‌дней около 300 человек боролись с огнем», - написал он, ‌добавив, что ведется регулярный мониторинг состояния морской акватории и воздуха.

По данным оперативного штаба региона, на территории Туапсе продолжаются проливные дожди, из-за чего поднялась вода в реке Туапсе и произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.

Из-за сильного пожара в городе резко ухудшилось качество воздуха, выпали «нефтяные» дожди.

В ‌понедельник беспилотники атаковали морской порт Туапсе, в результате начался пожар и ‌была повреждена транспортная инфраструктура. Туапсе подвергся атаке БПЛА 16 апреля, обломки упали на территории предприятий в районе морского порта, возник пожар, который был полностью ликвидирован 19 апреля.

Нефтепродуктовые терминалы порта Туапсе переваливают на экспорт нафту, ‌мазут, вакуумный газойль и высокосернистое ‌дизтопливо производства Туапсинского НПЗ, самарской группы НПЗ и Саратовского ‌НПЗ «Роснефти».