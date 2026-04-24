Глава аппарата Миннауки проверил школу и детский сад в Тертере

Руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли посетил Тертерский район.

По сообщению пресс-службы министерства, руководитель аппарата посетил городскую среднюю общеобразовательную школу имени Шикара Шикарова №5 и городской детский сад №2 в Тертере, где ознакомился с образовательным процессом и условиями работы учреждений. В ходе посещения школы был изучен проект «Цифровые навыки», проведены занятия по теме подготовки кадров, состоялись беседы с учениками и учителями, были выслушаны их предложения и мнения.

Также был проведен осмотр Тертерской профессиональной школы, где была получена информация об образовательных возможностях, специализированной подготовке и работе по подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда. Руководитель аппарата отметил важность повышения эффективности профессионального обучения в указанном учреждении, тесного участия работодателей в процессе профессионального образования и подготовки конкурентоспособных квалифицированных кадров.