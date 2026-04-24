Америка возвращает федеральные казни

Министерство юстиции США возобновило практику федеральных смертных казней, отменив мораторий и расширив протоколы, включая использование смертельных инъекций и введение расстрела как дополнительного метода. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников… Минюст вновь обеспечивает соблюдение закона и поддерживает жертв», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш.

Ранее генпрокурор Меррик Гарленд ввел бессрочный мораторий на федеральные казни, что приостановило все исполнения приговоров на неопределенный срок. Теперь Минюст одобрил ходатайства о смертной казни для 44 обвиняемых, а также восстановил протокол с пентобарбиталом, который применялся во время первого срока президента Дональда Трампа. Помимо этого, будут упрощены внутренние процедуры для ускорения рассмотрения дел о смертной казни. Также Минюст США намерен запретить осужденным подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур.

Федеральная смертная казнь в США применяется к особо тяжким преступлениям, таким как убийства, совершенные террористами, предателями или насильниками в отношении детей.