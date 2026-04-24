Страны Запада «объявили России войну» с помощью Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве «наконечника» используется киевский режим», – цитируют Лаврова российские СМИ.
По утверждению Лаврова, Киев не смог бы противостоять России без постоянной поддержки западным вооружением, разведданными и обучением военных.
Министр заявил, что украинские власти используются странами Запада как «геополитический таран» против России. Лавров также сказал, что представители Генштаба Бельгии «публично заявили, что они готовятся к войне с Россией, что Украина им помогает выиграть время».