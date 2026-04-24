Кочарян «ошибся с преемником». Саргсян не удивлен

Экс-президент Армении Серж Саргсян «не удивлен» высказыванием Роберта Кочаряна об ошибке в выборе преемника. Об этом Саргсян сказал в беседе с армянскими журналистами.

Накануне Кочарян в интервью RTVI, отвечая на вопрос: «О чем больше всего сожалеете?», сказал: «Наверное, вопрос преемника». По его словам, с опытом приходит понимание, что некоторые решения можно было бы принять иначе, однако «самый сложный вопрос» — именно этот.

На вопрос журналистов Саргсян заявил, что ответ Кочаряна для него «не новость. Уже почти два десятилетия я слышал эти слова из разных источников, вчера услышал их напрямую».

На вопрос, как долго будет продолжаться противостояние между двумя бывшими президентами, Саргсян заявил, что не видит признаков конфликта, поскольку «мы не сторонники этого».