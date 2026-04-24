Миллионера насмерть затоптали слоны

22:46 422

Владелец виноградников в Калифорнии Эрни Дозио погиб в Габоне после нападения пяти слонов в тропическом лесу Лопе-Оканда, сообщает Daily Mail со ссылкой на организатора сафари Collect Africa.

Бизнесмен находился на охоте на редкого желтоспинного дукера, более известного как лесная антилопа, и карликового лесного буйвола. Стоимость сафари на человека составляла около $40 тыс. Вместе с предпринимателем был профессиональный охотник-проводник. Внезапно из густого подлеска появились пять слоних со слоненком. Животные, защищая детеныша, сразу же атаковали группу.

Daily Mail пишет, что профессиональный охотник был отброшен в сторону и серьезно ранен, потеряв свою мощную винтовку. У Дозио осталось только ружье-дробовик, которое он использовал для охоты на антилоп. Слоны затоптали его насмерть.

По информации издания, основной источник состояния погибшего — компания Pacific AgriLands. Предприятие располагало виноградником площадью 12 тыс. акров в Модесто (Калифорния), а также специализировалось на управлении другими виноградниками и поставках оборудования для сбора урожая. Тело погибшего репатриируют в Калифорнию при содействии посольства США в Габоне.

Крах Трампа в цифрах
Крах Трампа в цифрах актуальный комментарий
22:33 782
Иран категоричен: На уступки не пойдем
Иран категоричен: На уступки не пойдем обновлено 19:14
19:14 9339
Главный переговорщик Ирана на месте
Главный переговорщик Ирана на месте обновлено 22:50
22:50 3478
Зачем Мелони летит к Алиеву?
Зачем Мелони летит к Алиеву? главная тема
20:37 3414
Кочарян «ошибся с преемником». Саргсян не удивлен
Кочарян «ошибся с преемником». Саргсян не удивлен
22:00 1181
Белый дом: Команда Трампа едет на переговоры с Ираном. Тегеран: Нет никаких переговоров
Белый дом: Команда Трампа едет на переговоры с Ираном. Тегеран: Нет никаких переговоров обновлено 22:20
22:20 4211
Как США в этот раз будут бомбить Иран
Как США в этот раз будут бомбить Иран haqqin.az разбирает с известным экспертом Михаилом Гуревичем
20:19 2461
Пути Евросоюза и Трампа разошлись?
Пути Евросоюза и Трампа разошлись?
20:02 1356
Сабина Алиева принимает граждан
Сабина Алиева принимает граждан фото
18:50 1291
ВСУ атаковали Каспийск
ВСУ атаковали Каспийск ФОТО; ВИДЕО
17:01 4111
Атакуют Кувейт
Атакуют Кувейт
16:22 4321

