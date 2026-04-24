Эмир Катара на связи с Трампом

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом усилия по укреплению режима прекращения огня между США и Ираном, сообщила канцелярия эмира.

По ее информации, стороны обсудили «последние региональные события, в частности соглашение о прекращении огня между США и Исламской Республикой Иран и международные усилия, направленные на его укрепление».

Лидеры двух стран также обсудили влияние ситуации в регионе на морскую безопасность и глобальные цепочки поставок.