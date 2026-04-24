Санкции против Ирана и крупного НПЗ в Китае

Соединенные Штаты ввели новые санкции против расположенного в Китае нефтеперерабатывающего завода и около 40 судоходных компаний и судов, предположительно, связанных с экспортом иранской нефти.
Министерство финансов заявило, что эти меры направлены против нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical, одного из крупнейших покупателей иранской нефти, а также против сети танкеров, перевозящих нефть на мировые рынки.
«Экономическая ярость» накладывает финансовый контроль на иранский режим», — заявил министр финансов Скотт Бессент, добавив, что Вашингтон продолжит «ограничивать сеть судов, посредников и покупателей, от которых зависит Иран».
Американские официальные лица заявили, что суда, ставшие объектом атак, перевозили нефтепродукты на миллиарды долларов.
Министерство финансов США заявило, что внесло в санкционные списки 20 компаний и 19 судов.
По словам Бессента, Соединенные Штаты также заморозили криптовалюту на 344 миллиона долларов, связанную с Ираном. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вводит санкции против нескольких кошельков, связанных с Ираном, в результате чего заморожено 344 миллиона долларов в криптовалюте».
В своем сообщении в X Бессент заявил, что Министерство финансов продолжит «отслеживать деньги, которые Тегеран отчаянно пытается вывести за пределы страны, и будем преследовать все финансовые каналы, связанные с режимом».