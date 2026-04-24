Первое вето мэра Нью-Йорка. Еврейские организации недовольны

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани наложил первое вето в должности на законопроект, призванный удалить протесты от учебных заведений и установить вокруг них охраняемые буферные зоны.

По сообщению американских СМИ, предложение было одобрено городским советом после серии пропалестинских демонстраций возле синагог и еврейских учреждений.

Мамдани заявил, что закон «вызывает опасения по поводу нарушения свободы слова и права на протест, в частности прав студентов, протестующих за права палестинцев или против ископаемого топлива».

Еврейские организации, включая Еврейскую федерацию и Антидиффамационную лигу, осудили решение мэра Нью-Йорка: «Вето является глубоким провалом городских властей в демонстрации жителям того, что безопасность является главным приоритетом».