Разведчик Triton над Ормузом

Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в пятницу провел полет в районе Ормузского пролива вблизи Ирана, сообщил портал Itamilradar.

Беспилотник был запущен с авиабазы Муваффак Салти в Иордании и после прохождения через небо Саудовской Аравии направился к Ормузскому проливу. В течение примерно полутора часов он курсировал над международными водами пролива. После выполнения задания американский беспилотник взял курс на базу.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и на скорости до 610 км/ч.