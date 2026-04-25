Трамп выполнит решение Верховного суда: США вернут $159 млрд собранных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за решения Верховного суда власти будут вынуждены вернуть $159 млрд собранных пошлин.

«Лицам и компаниям, которые десятилетиями пользовались невыгодным положением нашей страны, теперь должны вернуть $159 млрд из-за ужасного и нелепого решения Верховного суда США по тарифам», - написал Трамп в соцсети X.

Глава Белого дома отметил, что лучше бы Верховный суд оставил эти средства в ведении американских властей.

В феврале Верховный суд США признал незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины. В итоге судья американского Федерального суда по вопросам международной торговли Ричард Итон предписал администрации Трампа начать возврат импортерам более чем $130 млрд, полученных в результате введения в прошлом году глобальных пошлин. После множество компаний обратилось с исками в суд, присоединившись к сотням других, подавших иски еще до решения Верховного суда. Всего зарегистрировано более 2 тыс. исков.