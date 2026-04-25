У России еще два «союзника»

Число «союзников» России выросло: к армии и флоту теперь добавляются ВКС и беспилотные войска, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о приоритетах в российской внешней политике.

«Сейчас это еще и воздушно-космические силы (мы не можем их игнорировать). Еще у нас есть и новые войска беспилотных летательных аппаратов. Так что наших союзников будет больше», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил слова президента России Владимира Путина, который «не раз говорил — слабых бьют… Надо быть сильными. Россия — очень сильная страна».