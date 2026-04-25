Фото года: дочери хотят вырвать отца из рук трампистов

Жюри World Press Photo объявило лауреатов ежегодного конкурса фотожурналистики. Снимком 2026 года стала работа американского фотографа Кэрол Гузи. Дочери пытаются удержать отца перед задержанием сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Нью-Йорке

Байсария (Ливан). На здании висит огромный плакат с изображением Амаль Халиль, журналистки, погибшей в результате израильского авиаудара

Ормузский пролив. Скриншот из видеозаписи, опубликованной Корпусом стражей исламской революции Ирана, на которой запечатлено, как военно-морское подразделение поднимается на борт корабля. Иранские силы за день атаковали три контейнеровоза

Днепр (Украина). На здании многоквартирного дома видны следы от удара российского беспилотника

Берлин (Германия). Иранский активист облил красной краской сына последнего шаха Резу Пехлеви

Пхёнтхэк (Южная Корея). Десятки тысяч сотрудников Samsung приняли участие в сидячей забастовке с требованием повышения заработной платы