Эди Раму обвинили в подрыве права и демократии

Тирана (Албания). Сторонники оппозиции забрасывают коктейлями Молотова во время антиправительственной демонстрации. Протестующие требуют отставки премьер-министра Албании Эди Рамы, обвиняя его в подрыве верховенства права и демократии

Кфар-Сир (Ливан). На похоронах погибших в ходе конфликта с Израилем членов «Хезболлы»

Гавана (Куба). Здания и уличные фонари освещают ночь. Кубинцы получили нефть из России, которая стала временным спасением для испытывающей нехватку энергии страны и первой крупной поставкой нефти с начала года

Вашингтон (США). Ребенок пробегает рядом с художественной инсталляцией из плюшевых мишек, организованной на Национальной аллее. Каждый из 20 000 плюшевых мишек символизирует украинского ребенка, похищенного Россией с начала полномасштабного вторжения Москвы

Припять (Украина). Турист делает селфи в заброшенном городе Припять под Чернобылем. Украина отметит 40-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы 26 апреля

Теколука (Сальвадор). Член банды «Мара Сальватруча», также известной как MS-13, присутствует на открытых слушаниях в рамках массового судебного процесса. 486 членам банды были предъявлены обвинения в совершении более 47 000 преступлений в период с 2012 по 2022 год