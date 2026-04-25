США перебросили в Эмираты 12 истребителей

Соединенные Штаты разместили на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D Корпуса морской пехоты, сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
Истребители прибыли туда накануне с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах, где они временно находились после перелета с континентальной части США. Их дальние перелеты обеспечивали американские самолеты-заправщики.
Авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ находится в 250 км от побережья Ирана в Персидском заливе и в 320 км от Ормузского пролива.
* * * 00:55
В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве скопилось большое количество американских военных самолетов-заправщиков KC-46 и KC-135, сообщают мониторинговые каналы.
Отмечается, что похожая ситуация наблюдалась накануне первого удара США и Израиля в конце февраля.
April 24, 2026