США перебросили в Эмираты 12 истребителей

Соединенные Штаты разместили на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D Корпуса морской пехоты, сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Истребители прибыли туда накануне с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах, где они временно находились после перелета с континентальной части США. Их дальние перелеты обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ находится в 250 км от побережья Ирана в Персидском заливе и в 320 км от Ормузского пролива.