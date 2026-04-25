Готовятся уничтожить главу КСИР
Пехлеви обвиняет европейские СМИ

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обвинил европейские СМИ в игнорировании «убийств и казней в Иране».

По сообщению Iran International, Пехлеви посетовал, что, несмотря на многочисленные встречи с журналистами в Стокгольме и Берлине, ни один из них не задал вопросов о гибели протестующих в Иране или недавних казнях политзаключенных.

«Похоже, их больше интересует критика Америки, они задаются вопросом, почему Соединенные Штаты и Израиль убили (Али Хаменеи), который истреблял наш народ на протяжении 47 лет, чем критика (иранского) режима…» — сказал Пехлеви в видеообращении в соцсети.

Наследный принц пообещал, что «независимо от того, поддержит ли нас Европа, будут ли ваши журналисты выполнять свою работу, проявят ли ваши политики смелость действовать, я буду бороться за свой народ и свою страну, даже если нам придется делать это в одиночку».

По сообщению Deutsche Welle, выступая в Берлине перед журналистами, Пехлеви заявил, явно обращаясь к немецким и другим западным политикам: «Если вы думаете, что с этим режимом можно заключить мир, вы глубоко заблуждаетесь». По его словам, власти в Тегеране еще никогда не были так ослаблены, как сейчас.

DW отмечает, что официальный Берлин дистанцировался от визита Резы Пехлеви. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил накануне его визита, что власти Германии «не видят оснований для переговоров с ним». По словам Корнелиуса, несмотря на все имеющиеся претензии, именно действующее правительство Ирана остается для Берлина партнером по диалогу.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, отвечая на вопросы журналистов 23 апреля, подчеркнул, что Пехлеви прибыл в Германию как частное лицо.

