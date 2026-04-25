Премьер Италии против приглашения Путина на саммит G20

«Я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их. Думаю, пора потребовать этого от России», — заявила премьер Италии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против идеи администрации США пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, пишет итальянское агентство Ansa.

Ранее на этой неделе американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют пригласить президента России на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте Трампа «Дорал». Сам Трамп говорил, что не приглашал Путина на саммит G20, но, если бы он приехал, это «было бы очень полезно».

WP также передавала, что Трамп «ясно дал понять, что Россия может участвовать во всех встречах G20, поскольку США нацелены на проведение успешного и продуктивного саммита».

О том, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил и замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, решение пока не принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Кремль не исключает полностью участия Путина в саммите G20.

В G20 входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония, а также Африканский и Европейский союзы.