Европе нужно «проснуться»: Макрон выступил с громкими заявлениями

«Все видят, что держава номер один — США — может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен», — считает французский лидер.

Соединенные Штаты перестали быть надежным союзником, каким они были раньше, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время дискуссии в Афинах, организованной греческим изданием Kathimerini.

По словам Макрона, ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон «союзником, на которого можно положиться».

Президент Франции заявил, что Европа оказалась в «уникальном моменте», когда лидеры США, России и Китая выступают единым фронтом против европейских интересов. По мнению Макрона, политика «Америка превыше всего» является не личной чертой Дональда Трампа, а долгосрочной стратегией США: «Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа. Соединенные Штаты, я бы сказал, уже 15 лет решили, что главный вопрос — это Америка. Второе — это Китай. Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр».

По его словам, Пекин «убивает большую часть европейской промышленности — и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии».

Макрон добавил, что Франция пострадала меньше, поскольку «деиндустриализировалась» в этих секторах десятилетиями ранее. Он раскритиковал европейское регулирование, которое, в отличие от американского и китайского, не защищает национальных игроков: «Китай и США имеют регулирование — но это регулирование способствует их национальным игрокам. Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским»

Макрон призвал Европу к действию: «Не стоит недооценивать, что это уникальный момент, когда президент США, президент России и (председатель) Китая выступают против европейцев. Это правильный момент для нас — проснуться», — заявил он.