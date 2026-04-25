Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Готовятся уничтожить главу КСИР

Европе нужно «проснуться»: Макрон выступил с громкими заявлениями

Соединенные Штаты перестали быть надежным союзником, каким они были раньше, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время дискуссии в Афинах, организованной греческим изданием Kathimerini.

«Все видят, что держава номер один — США — может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен», — считает французский лидер.

По словам Макрона, ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон «союзником, на которого можно положиться».

Президент Франции заявил, что Европа оказалась в «уникальном моменте», когда лидеры США, России и Китая выступают единым фронтом против европейских интересов. По мнению Макрона, политика «Америка превыше всего» является не личной чертой Дональда Трампа, а долгосрочной стратегией США: «Мы должны трезво смотреть на стратегию США... Это не просто характер или поведение Трампа. Соединенные Штаты, я бы сказал, уже 15 лет решили, что главный вопрос — это Америка. Второе — это Китай. Их стратегии просто не ставят европейские интересы в центр».

По его словам, Пекин «убивает большую часть европейской промышленности — и мы явно слишком медленно это осознаем. Посмотрите на автомобильную промышленность и станкостроение. Китай демонстрирует настоящую лавину. В прошлом году они уничтожили 250 000 рабочих мест в Германии».

Макрон добавил, что Франция пострадала меньше, поскольку «деиндустриализировалась» в этих секторах десятилетиями ранее. Он раскритиковал европейское регулирование, которое, в отличие от американского и китайского, не защищает национальных игроков: «Китай и США имеют регулирование — но это регулирование способствует их национальным игрокам. Чаще всего наше регулирование является бременем для европейских игроков, и мы слишком наивны и слишком открыты к неевропейским»

Макрон призвал Европу к действию: «Не стоит недооценивать, что это уникальный момент, когда президент США, президент России и (председатель) Китая выступают против европейцев. Это правильный момент для нас — проснуться», — заявил он.

Европе нужно «проснуться»: Макрон выступил с громкими заявлениями
Анкара и Лондон играют вместе
Анкара и Лондон играют вместе наша корреспонденция
01:49 672
Иран настаивает: Переговоров с Америкой не будет...
Иран настаивает: Переговоров с Америкой не будет... обновлено 02:33
02:33 5913
Европе нужно «проснуться»: Макрон выступил с громкими заявлениями
Европе нужно «проснуться»: Макрон выступил с громкими заявлениями
02:05 671
Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует!
Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует! о развитии ситуации с Диной Лиснянской
01:25 906
Зачем Мелони летит к Алиеву?
Зачем Мелони летит к Алиеву? главная тема
24 апреля 2026, 20:37 5517
Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа»
Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа» наша аналитика
24 апреля 2026, 22:48 2844
Пехлеви обвиняет европейские СМИ
Пехлеви обвиняет европейские СМИ
01:28 632
Как США в этот раз будут бомбить Иран
Как США в этот раз будут бомбить Иран haqqin.az разбирает с известным экспертом Михаилом Гуревичем
24 апреля 2026, 20:19 3387
Эди Раму обвинили в подрыве права и демократии
Эди Раму обвинили в подрыве права и демократии объектив haqqin.az
00:51 714
Фото года: дочери хотят вырвать отца из рук трампистов
Фото года: дочери хотят вырвать отца из рук трампистов объектив haqqin.az
00:44 1231
Санкции против Ирана и крупного НПЗ в Китае
Санкции против Ирана и крупного НПЗ в Китае
24 апреля 2026, 23:33 1002
