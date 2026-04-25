Беспилотники бьют по украинским городам

В ночь на 25 апреля украинский город Днепр подвергся массированной атаке беспилотников, зафиксировано несколько попаданий, сообщают украинские телеграм-каналы.

После серии взрывов в нескольких районах города вспыхнули сильные пожары. По предварительным данным, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что дроны летят этой ночью в направлении Днепра, Кривого Рога Днепропетровской области, Сум, Харькова и Одесской области.

В Харькове дрон попал в многоэтажный дом в Салтовском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. Информация о пострадавших не поступала.