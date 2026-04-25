Маск официально запустил мессенджер XChat

Социальная сеть X запустила собственный мессенджер под названием XChat, сообщается на сайте компании.

Пока скачать приложение можно на iOS. На Android приложение появится позже. Регистрация в нем возможна через существующий аккаунт в социальной сети X, без использования номера телефона.

Разработчики заявили о применении в мессенджере сквозного шифрования. Среди анонсированных функций значатся и аудио- и видеозвонки, возможность отправки файлов и создание групповых чатов. Отдельно отмечается функция блокировки создания скриншотов внутри приложения.

Среди других особенностей сервиса — встроенный искусственный интеллект Grok, режим исчезающих сообщений и отсутствие рекламы.