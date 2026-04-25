США во второй раз отказались продлевать лицензию для российской нефти

«Это было сделано для уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что будет еще одно продление (разрешения). Полагаю, что российская нефть, уже находящаяся в море, в основном была выкуплена», — сказал министр.

Ранее Бессент уже заявлял, что лицензии, временно разрешавшие покупать российскую нефть, не будут продлены. После его заявления администрация президента США Дональда Трампа продлила действие разрешения до 16 мая.

До этого американский министр заявлял, что без ослабления санкций против России и Ирана сейчас стоимость нефти выросла бы до $150. Но СМИ отмечали, что временное смягчение санкций не предотвратило скачок цен. Основной причиной их роста остается ситуация в Ормузском проливе.