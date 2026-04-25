Yüksəliş в международном контексте: преимущества национальной модели на фоне аналогичных программ

Сила государств XXI века определяется не только экономическими возможностями, природными ресурсами или уровнем технологического развития. Все чаще ключевым ресурсом является наличие человеческого капитала — профессиональных, ответственных и способных к стратегическому мышлению специалистов, ориентированных на будущее страны. Именно поэтому во многих странах создаются специальные программы, направленные на выявление, развитие и поддержку будущих управленцев. В Азербайджане эту миссию выполняет конкурс Yüksəliş, учрежденный распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и реализуемый при поддержке первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Сегодня Yüksəliş — это не просто конкурс за звание лучшего. Это целый механизм по формированию национального кадрового потенциала. Его основная особенность состоит не только в определении победителей, но и в выявлении перспективных, современно мыслящих, обладающих управленческими навыками и чувством ответственности перед обществом управленцев. В этом смысле Yüksəliş находится в одном ряду с рядом аналогичных международных программ. Среди ближайших зарубежных аналогов часто называют казахстанскую программу Presidential Youth Personnel Reserve. Как и Yüksəliş, она реализуется на уровне президентского института, действует на основании распоряжения президента страны и направлена на формирование кадрового резерва. Ее целью является отбор молодых и перспективных управленцев, а также формирование кадрового резерва для государственного управления. Однако есть важное отличие: если казахстанская модель больше ориентирована на формирование государственного кадрового резерва, то Yüksəliş - это открытая платформа, где участники получают возможность развиваться вне зависимости от того, выберут ли они государственный или частный сектор. Британская программа Civil Service Fast Stream представляет собой иной по форме, но близкий по сути подход. В официальных источниках она позиционируется как флагманская программа развития государственного аппарата, нацеленная на подготовку «лидеров государственной службы будущего». Основной акцент здесь делается на структурированном профессиональном росте, развитии лидерских и управленческих компетенций, получении разностороннего опыта и построении долгосрочной карьеры в системе госуправления.

Общей точкой соприкосновения с конкурсом Yüksəliş является отбор и развитие талантливых кадров. Однако в британской модели участники сразу интегрируются в карьерную траекторию государственной службы, тогда как Yüksəliş является более гибкой платформой, ориентированной на раскрытие лидерского потенциала не только в государственном, но и в частном секторе, а также в более широком профессиональном контексте. Интересным для сравнения является и сингапурский подход — PSCScholarships и более широкая система Public Service Leadership Careers. Согласно официальным данным, стипендии PSC предоставляются на основе принципа меритократии: ключевыми критериями выступают академические достижения, лидерский потенциал, личные качества и готовность к служению обществу. На последующих этапах через административную карьерную линию и специализированные программы подготовки формируется кадровый резерв для высших государственных должностей. Эта модель во многом перекликается с философией Yüksəliş, основанной на отборе наиболее перспективных и достойных кандидатов. Однако в Сингапуре акцент делается на раннее включение в государственную карьеру, тогда как Yüksəliş ориентирован на уже сформировавшихся специалистов, предлагая им годовую программу наставничества и профессионального развития. Ключевое отличие Yüksəliş заключается в том, что программа объединяет конкурсный отбор, систему менторства и идею формирования национального кадрового резерва в рамках единой платформы. В соответствующем распоряжении президента создание банка кадрового резерва обозначено как отдельная стратегическая цель. В официальных материалах программы также подчеркиваются такие элементы, как индивидуальные планы развития, наставничество и денежные премии для победителей. Таким образом, Yüksəliş выступает не просто механизмом отбора, а полноценным институтом развития. Если казахстанская модель ориентирована преимущественно на формирование кадрового резерва, британская — на построение государственной карьеры, а сингапурская — на подготовку элиты государственной службы, то Yüksəliş можно рассматривать как гибридную модель, объединяющую элементы всех трех подходов.