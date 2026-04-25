Азербайджан и Узбекистан никак не могут договориться

Сегодня в Габале состоялся брифинг исполнительного вице-президента АФФА Сархана Гаджиева, посвященный чемпионату мира-2027 среди 20-летних футболистов, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Он также рассказал о подготовке сборной Азербайджана. Наша команда сейчас завершает первый сбор в Габале под руководством португальского специалиста Руя Жорже.

«Сбор начался 13 апреля, завтра последний день, - говорит Сархан Гаджиев. - Два футболиста были травмированы, один из игроков был заменен. Верим, что этот сбор принесет много пользы. Следующий намечен на конец мая - начало июня. Тоже продлится две недели. Контрольные матчи на первом сборе не проводились, потому что Руй Жорже хотел ознакомиться с командой. В ходе второго сбора игры запланированы.

Планировалось, что в первом сборе примут участие и футболисты, играющие за рубежом. Но из-за выступления в иностранных лигах они не смогли приехать. В будущем пригласим футболистов, играющих в Турции, Швеции, Германии. У игроков из Германии есть азербайджанские корни, но нашего паспорта пока нет.

В связи с тем, что наша сборная будет часто проводить сборы, форматы молодежной лиги и чемпионата дублирующих составов как минимум будут изменены. Возможно, турнир резервистов и вовсе перестанет проводиться. Сейчас идут обсуждения. Пока мы приостановили эти чемпионаты. Тренерский штаб сборной представил нам 17-месячную программу. Будем подстраиваться под нее, так как подготовка к чемпионату мира - приоритет.

Перед тренерским штабом ставим задачу, чтобы сборная Азербайджана выступила достойно. Чтобы как минимум не было крупных поражений. Конечно, нужно учитывать силу соперников. У команд, с которыми нам предстоит сыграть, в этом возрасте все футболисты уже являются профессионалами. Нужно учитывать реальность».