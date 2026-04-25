Азербайджан и Узбекистан никак не могут договориться

Сегодня в Габале состоялся брифинг исполнительного вице-президента АФФА Сархана Гаджиева, посвященный чемпионату мира-2027 среди 20-летних футболистов, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Он также рассказал о подготовке сборной Азербайджана. Наша команда сейчас завершает первый сбор в Габале под руководством португальского специалиста Руя Жорже.
«Сбор начался 13 апреля, завтра последний день, - говорит Сархан Гаджиев. - Два футболиста были травмированы, один из игроков был заменен. Верим, что этот сбор принесет много пользы. Следующий намечен на конец мая - начало июня. Тоже продлится две недели. Контрольные матчи на первом сборе не проводились, потому что Руй Жорже хотел ознакомиться с командой. В ходе второго сбора игры запланированы.
Планировалось, что в первом сборе примут участие и футболисты, играющие за рубежом. Но из-за выступления в иностранных лигах они не смогли приехать. В будущем пригласим футболистов, играющих в Турции, Швеции, Германии. У игроков из Германии есть азербайджанские корни, но нашего паспорта пока нет.
В связи с тем, что наша сборная будет часто проводить сборы, форматы молодежной лиги и чемпионата дублирующих составов как минимум будут изменены. Возможно, турнир резервистов и вовсе перестанет проводиться. Сейчас идут обсуждения. Пока мы приостановили эти чемпионаты. Тренерский штаб сборной представил нам 17-месячную программу. Будем подстраиваться под нее, так как подготовка к чемпионату мира - приоритет.
Перед тренерским штабом ставим задачу, чтобы сборная Азербайджана выступила достойно. Чтобы как минимум не было крупных поражений. Конечно, нужно учитывать силу соперников. У команд, с которыми нам предстоит сыграть, в этом возрасте все футболисты уже являются профессионалами. Нужно учитывать реальность».
Все еще не решено, где пройдут жеребьевка чемпионата мира, матч открытия и финал. По информации, имеющейся у haqqin.az, камнем преткновения является именно финальная игра. И Азербайджан, и Узбекистан готовы пожертвовать матчем открытия, но очень хотят провести у себя финал. Узбеки мотивируют свое желание тем, что у их команды есть шансы добраться до финала. Пока стороны не могут договориться, переговоры продолжаются.
Если Азербайджан все-таки получит матч за золото, то, возможно, он состоится на Бакинском Олимпийском стадионе. Также уже точно известно, что игры пройдут на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Помимо этого, рассматриваются арены в Гяндже, Габале и Ханкенди.
«Подготовка к чемпионату мира идет по плану, - продолжает Сархан Гаджиев. - Находимся в тесном контакте с различными местными структурами, с Департаментом по проведению соревнований ФИФА и узбекской стороной. Пока нет новостей относительно того, где пройдут матч открытия и финал. Известно, что чемпионат пройдет с середины сентября до начала октября. В ближайшее время все станет известно. Переговоры по месту проведения финала идут. Мы хотели бы, чтобы решающая игра чемпионата состоялась в Азербайджане, но обсуждения продолжаются».