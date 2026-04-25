МЧС закрыло газозаправку

Инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели плановую проверку на пункте заправки сжиженным газом, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Али Мухаммед оглу Набиеву в селе Гарадаглы Тертерского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в ходе проверки были выявлены нарушения, которые могли представлять угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, было установлено, что срок эксплуатации двух резервуаров, используемых на пункте заправки сжиженным газом, истек, их техническое освидетельствование не проводилось, а контрольно-измерительные приборы и защитные устройства не проходили проверку.

«Учитывая, что выявленные недостатки невозможно устранить незамедлительно, а также принимая во внимание создаваемую ими угрозу для жизни и здоровья людей, эксплуатация пункта заправки сжиженным газом была приостановлена сотрудниками госагентства. Один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, был вручен владельцу объекта», - говорится в сообщении МЧС.