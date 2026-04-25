Команда, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Будет ли такая?

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-20 по футболу Руй Жорже поделился впечатлениями о первом сборе команды, которую он готовит к чемпионату мира-2027. Турнир, как известно, пройдет в Азербайджане и Узбекистане осенью следующего года.
«Сбор в Габале прошел хорошо, качественно потренировались, - говорит португальский специалист. - Очень довольны. Этот сбор носил ознакомительный характер. Хотели получше узнать игроков, поэтому решили обойтись без контрольных игр. Нужно было также, чтобы футболисты узнали наши принципы работы. Необходимо было понять, с какого места мы стартуем. Я доволен отношением игроков. Они горят желанием учиться и работать.
Сейчас сложно сказать о модели игры нашей сборной. Конечно, все хотят, чтобы команда показывала атакующий футбол. Постараемся. Но для нас самое главное - это качественная игра.
На первый сбор я пригласил футболистов, которые и раньше приглашались в сборные этой возрастной группы. Постараемся сделать все, чтобы у этих игроков было хорошее будущее. Верю, что мы создадим команду, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Для меня это очень важно.
Мы понимаем, что попали на ЧМ как организаторы. Понимаем разницу в классе между нами и соперниками. Постараемся сократить этот разрыв. Будем усердно работать для этого.
Я очень доволен условиями, которые для нас создали в Габале. Всех благодарю за гостеприимство и поддержку».