Команда, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Будет ли такая?

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-20 по футболу Руй Жорже поделился впечатлениями о первом сборе команды, которую он готовит к чемпионату мира-2027. Турнир, как известно, пройдет в Азербайджане и Узбекистане осенью следующего года.

«Сбор в Габале прошел хорошо, качественно потренировались, - говорит португальский специалист. - Очень довольны. Этот сбор носил ознакомительный характер. Хотели получше узнать игроков, поэтому решили обойтись без контрольных игр. Нужно было также, чтобы футболисты узнали наши принципы работы. Необходимо было понять, с какого места мы стартуем. Я доволен отношением игроков. Они горят желанием учиться и работать. Сейчас сложно сказать о модели игры нашей сборной. Конечно, все хотят, чтобы команда показывала атакующий футбол. Постараемся. Но для нас самое главное - это качественная игра.