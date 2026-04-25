Мэр Нью-Йорка заявил о «геноциде» в Карабахе. В Баку отреагировали

14:55 2573

Глава пресс-службы МИД Aйхан Гаджизаде отреагировал на заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о якобы «геноциде» и «изгнании армян из Карабаха».  

Гаджизаде заявил, что общественные деятели должны вести себя ответственно, воздерживаться от распространения дезинформации и вместо углубления раскола политически мотивированными и исторически ложными заявлениями вносить вклад в примирение.

«Мы отвергаем ваше провокационное заявление. Подобные высказывания свидетельствуют о недостаточном понимании истории и реалий региона и искажают факты в политических целях. В 2020 году Азербайджан действовал в пределах своих международно признанных суверенных территорий и в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Проведенные в 2023 году антитеррористические мероприятия завершились восстановлением конституционного строя Азербайджана после 30 лет незаконной оккупации. Утверждения о «вытеснении» игнорируют тот факт, что армянским жителям были предложены реинтеграция, полное равноправие и гарантии безопасности.

Особую обеспокоенность вызывает то, что избранное должностное лицо, игнорируя этнические чистки и массовые убийства, совершенные против сотен тысяч азербайджанцев в период оккупации, а также уничтожение культурного и религиозного наследия, продвигает односторонние нарративы. Подобные безответственные заявления неприемлемы и должны быть немедленно удалены», — подчеркнул он.

Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа»
Республиканцы хотят избавиться от «клейма Трампа» обновлено 16:40
16:40 2077
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе
«Мягкая сила» нашего Вагита в Карабахе наши уже не за бугром
15:23 2460
У Путина признали уязвимость перед Украиной
У Путина признали уязвимость перед Украиной обновлено 16:27; видео
16:27 3026
Анкара и Лондон играют вместе
Анкара и Лондон играют вместе наша корреспонденция
01:49 4810
Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует!
Сценарий Трампа: …пока Тегеран не капитулирует! о развитии ситуации с Диной Лиснянской
01:25 4799
Заработали иранские аэропорты
Заработали иранские аэропорты
15:12 702
Мэр Нью-Йорка заявил о «геноциде» в Карабахе. В Баку отреагировали
Мэр Нью-Йорка заявил о «геноциде» в Карабахе. В Баку отреагировали
14:55 2574
Команда, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Будет ли такая?
Команда, которой будет гордиться каждый азербайджанец. Будет ли такая?
14:26 1534
Алиев о совместном производстве оружия с Украиной. Комментарий Зеленского
Алиев о совместном производстве оружия с Украиной. Комментарий Зеленского обновлено 14:45; видео
14:45 7838
Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа»
Борьба США с Китаем: порт Анаклия против «маршрута Трампа» наша аналитика; все еще актуально
24 апреля 2026, 22:48 6251
Азербайджан и Узбекистан никак не могут договориться
Азербайджан и Узбекистан никак не могут договориться
13:19 3829

