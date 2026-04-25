Мэр Нью-Йорка заявил о «геноциде» в Карабахе. В Баку отреагировали

Глава пресс-службы МИД Aйхан Гаджизаде отреагировал на заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о якобы «геноциде» и «изгнании армян из Карабах а».

Гаджизаде заявил, что общественные деятели должны вести себя ответственно, воздерживаться от распространения дезинформации и вместо углубления раскола политически мотивированными и исторически ложными заявлениями вносить вклад в примирение.

«Мы отвергаем ваше провокационное заявление. Подобные высказывания свидетельствуют о недостаточном понимании истории и реалий региона и искажают факты в политических целях. В 2020 году Азербайджан действовал в пределах своих международно признанных суверенных территорий и в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Проведенные в 2023 году антитеррористические мероприятия завершились восстановлением конституционного строя Азербайджана после 30 лет незаконной оккупации. Утверждения о «вытеснении» игнорируют тот факт, что армянским жителям были предложены реинтеграция, полное равноправие и гарантии безопасности.

Особую обеспокоенность вызывает то, что избранное должностное лицо, игнорируя этнические чистки и массовые убийства, совершенные против сотен тысяч азербайджанцев в период оккупации, а также уничтожение культурного и религиозного наследия, продвигает односторонние нарративы. Подобные безответственные заявления неприемлемы и должны быть немедленно удалены», — подчеркнул он.