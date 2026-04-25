Заработали иранские аэропорты

Иран возобновил выполнение коммерческих рейсов из международного аэропорта Тегерана впервые с момента обострения конфликта с США и Израилем, продолжающегося около двух месяцев.

Из международного аэропорта имени имама Хомейни уже вылетели самолеты в Стамбул, Маскат и Медину. Ранее иранские власти начали частично открывать воздушное пространство страны после достижения договоренностей о прекращении огня, сообщило государственное телевидение Ирана.

Восстановление полноценного авиасообщения знаменует собой окончание периода строгих ограничений на международные перелеты, действовавших с начала активной фазы военного противостояния в регионе.