USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Готовятся уничтожить главу КСИР
Новость дня
Готовятся уничтожить главу КСИР

Верховный суд Индии потребовал разобраться с вербовкой в российскую армию

15:29 499

Центральное правительство Индии отчиталось перед Верховным судом страны о том, что десять индийских граждан погибли, воюя в войне России против Украины в составе российских вооруженных сил.

Дополнительный генеральный солиситор Айшварья Бхати сообщила суду, что из 26 человек, упомянутых в иске, 10 уже мертвы.

По ее словам, Министерство иностранных дел поддерживает контакты с семьями погибших и применяет многостороннюю процедуру для решения проблемы.

Правительство подчеркнуло, что, хотя некоторые из этих лиц могли быть введены в заблуждение агентами, большинство индийцев вступили в российскую армию добровольно, подписав контракты.

Семьи 26 индийцев подали в Верховный суд иск, утверждая, что их родственники были обманом и принуждением вынуждены воевать после того, как уехали в Россию в поисках работы.

Адвокат истцов заявил, что МИД не общался с семьями, несмотря на 120 обращений за последние месяцы.

Главный судья отметил, что дело требует тактического подхода. Бхати отрицала, что министерство регулярно контактирует с семьями, и добавила, что правительство пытается вернуть тела погибших, но сталкивается с трудностями из-за отсутствия сотрудничества со стороны некоторых семей.

Верховный суд Индии обязал Министерство иностранных дел подать подробный отчет о принятых мерах.

Вербовка иностранцев для участия в войне против Украины приобрела системный характер. 23 апреля в Харьковской области ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что РФ завербовала более тысячи кенийцев, используя туристические визы и обещания высоких зарплат. Также в Донецкой области был ликвидирован наемник из Филиппин.

Россия также активизировала вербовку граждан стран Африки и Латинской Америки.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться