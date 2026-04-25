Готовятся уничтожить главу КСИР
Турция готова к разминированию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция может рассмотреть возможность участия в операциях по разминированию в Ормузском проливе после возможного заключения мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами, сообщает Reuters.

Фидан в беседе с журналистами в Лондоне в пятницу вечером сказал, что ожидается, что техническая группа проведет работы по разминированию в проливе после достижения любого соглашения, добавив, что Турция, в принципе, положительно относится к таким усилиям как к гуманитарному долгу.

Глава МИД Турции сказал, что любые работы по разминированию будут проводиться технической группой из разных стран, сформированной после возможного заключения мирного соглашения между Ираном и США.

По его словам, при таких условиях у Турции не будет проблем с участием в операциях по разминированию.

При этом Фидан предупредил, что Турция пересмотрит свою позицию, если какая-либо будущая техническая коалиция стран станет стороной возобновления конфликта.

Он также сказал, что, по его мнению, вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, могут быть решены в ходе следующего раунда переговоров в Пакистане.

